तमिलनाडु में लॉकडाउन से कुछ और राहत, चाय सहित स्टैंडअलोन दुकानें खोलने की छूट

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ( Tamilnadu Government ) ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संकट और लॉकडाउन 3.0 ( Lockdown 3.0 ) के बीच प्रदेश के लोगों को कुछ और क्षेत्रों में राहत दी है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि लोग अब चाय, कपड़े व अन्य दुकान भी खोल पाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पहले की तरह करना होगा पालन।

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में रेड जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में और राहत देने की घोषणा की गई हैं। सरकार ने 11 मई से चाय की दुकानें, कपड़ा भंडार, हार्डवेयर की दुकानों के साथ स्टैंडअलोन दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है।

Tamil Nadu: Tea stalls, cloth stores, hardware stores & other standalone shops re-open in Chennai amid #CoronavirusLockdown.



Standalone & neighbourhood shops can function from 10:30 AM to 6 PM in Chennai, according to a state govt order. pic.twitter.com/dTv3XAK0QW