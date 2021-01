Sonia Gandhi ने थपथपाई टीम इंडिया की पीठ, ऑस्ट्रेलिया पर जीत को बताया गर्व की बात

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की ब्रिस्टबेन टेस्ट व सीरीज में जीत पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय टीम की इस जीत को असाधारण बताया है। ब्रिस्बेन में 30 से अधिक वर्षों से अजेय ऑस्ट्रलिया की टीम को हराना देशवासियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बताया है।

Team's performance at Brisbane where Australia never lost a match for over 30 yrs, strength & grace with which you faced difficult conditions of quarantine & racial abuse & fighting spirit you displayed has won you admiration of whole country: Congress interim chief to Team India pic.twitter.com/h0BonkMFEf