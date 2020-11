साउथ के सुपर स्टार चिरंजीवी Corona Positive, तेलंगाना सीएम से की थी मुलाकात

नई दिल्ली। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ( Chiranjivi ) भी कोरोना महामारी ( coronavirus ) के शिकार हो चुके हैं। चिरंजीवी ने खुद अपने पोस्ट पर इस बात की जानकारी साझा की है। कोरोना वायरस का असर देशभर में लगातार बढ़ रहा है। कई दिग्गज इस महामारी के अब तक शिकार हो चुके हैं।

राजनेताओं से लेकर फिल्मी हस्तियों तक कई जानी-मानी हस्तियों को कोरोना वायरस अपना शिकार बना चुका है। इसी कड़ी में अब साउथ के सुपर स्टार चिरंजीवी भी शामिल हो गए हैं।

दिवाली के मौके पर भारतीय रेलवे ने रद्द की 10 ट्रेनें, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

Actor Chiranjeevi K tests positive for COVID19. He is asymptomatic.



He had met Telangana CM KC Rao last week.



(Photo source: Chiranjeevi's Instagram) pic.twitter.com/Sy3vXKoGvI