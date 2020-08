West Bengal सरकार की घोषणा, 28 नहीं बल्कि 20, 21, 27 और 31 को पूरे राज्य में Lockdown

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ( West Bengal government) ने बुधवार को प्रदेश में लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) को लेकर बड़ी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर बताया कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन ( lockdown ) के तहत आगामी 28 अगस्त को इससे छूट दे दी है। जबकि 20-21 और 27 व 31 अगस्त को प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा।

पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश सरकार को इस संबंध में कई आवेदन और सूचनाएं मिली हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में गुरुवार और शुक्रवार को दो दिनों के लिए लागू किए जाने वाले लॉकडाउन के चलते व्यापार करने और बैंकिंग गतिविधियों में भारी परेशानी आ सकती है। इन दो दिनों के लॉकडाउन के बाद अगले सप्ताह के पहले सोमवार यानी 31 अगस्त को भी लॉकडाउन घोषित किया गया है।

तमाम लोगों-संस्थाओं से मिली इन अपीलों पर गौर करते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से छूट देने का फैसला लिया है। इसके चलते बीते 3 अगस्त को प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में मामूली फेरबदल करते हुए, पूर्व में घोषित 28 अगस्त के लॉकडाउन वापस लिया जा रहा है।

Statewide complete lockdown on 28th August stands withdrawn. It will be observed on 20th August, 21st August, 27th August and 31st August: Government of West Bengal pic.twitter.com/1u8cZO3FMg

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में आगे कहा गया कि अब समूचे प्रदेश में लॉकडाउन गुरुवार 20 अगस्त, शुक्रवार 21 अगस्त, गुरुवार 27 अगस्त और सोमवार 31 अगस्त को लागू किया जाएगा। इस दौरान बीते 30 जुलाई को जारी सभी प्रतिबंध और दिशानिर्देश लागू रहेंगे।

इससे पहले बुधवार को कोलकाता में मौजूद हर पुलिस स्टेशन में 2-4 अनुभवी चिकित्सकों को तैनात किया जाएगा। यह चिकित्सक कोरोना वायरस के हालात और चिकित्सीय आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस की मदद करेंगे।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल राज्य शाखा के सचिव डॉ. शांतनु सेन ने इस संबंध में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा को एक पत्र लिखा है।

#WestBengal: Each police station in Kolkata jurisdiction to have 2-4 experienced doctors, who will assist police if needed in #COVID19 situation & medical emergency. IMA state Secretary Dr Shantanu Sen writes a letter to Kolkata Police commissioner Anuj Sharma on the issue pic.twitter.com/HkeSY15vcF