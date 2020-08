Coronavirus Crisis के बीच आई Good News, नाक में टीका डालने से संक्रमण रोकने में मिली मदद

नई दिल्ली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें तो यहां कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 लाख के पार पहुंच गई है। इस बीच कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस ( coronavirus vaccine ) के खिलाफ एक टीका विकसित किया है। इस टीके की खुराक नाक के माध्यम से दी जाती है। इसका टेस्ट एक चूहे पर हुआ है, जो उसमे कोरोना वायरस ( fight against coronavirus ) को रोकने में काफी सफल साबित हुआ है। जर्नल ‘सेल’ में पब्लिस्ड एक स्टडी के अनुसार कोरोना ( Corona test ) के कई टीकों पर टेस्टिंग चल रहा है। इस टीके को नाम के डाला गया और इससे प्रतिरोधक क्षमता ( Immunity ) को बढ़ाने में काफी मदद मिली।

स्टडी के अनुसार नाक में टीके की खुराक डाले जाने से पूरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने में काफी सहायत मिली। स्टडीकर्ताओं ने बताया कि यह टीका नाक और ब्रिदिंग सिस्टम में खासा कामयाब साबित हुआ। इस स्टडी टीम में अमरीका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसीन के रिसर्चर्स शामिल थे। जानकारी के अनुसार इस टीके को अभी कुछ जानवरों तथा इंसानों पर भी टेस्ट किया जाना है। दरअसल, टीम यह पुष्टि कर लेना चाहती है कि क्या ये कोरोना संक्रमण को रोकने में वाकई कारगर साबित है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसीन के रिसर्चर माइकल एस डायमंड के अनुसार नाक के ऊपर वाले भाग के सेल में मजबूत रोग प्रतिरोधक तंत्र देखने को मिला है, जिससे काफी खुशी हुई है।

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के कुछ मरीजों की संख्या बढ़कर 29,75,701 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शनिवार को ही एक दिन में कोरोना के 69,878 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में इस घातक वायरस ने 945 लोगों की जान ले ली। जिसके साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 55,794 हो गई।