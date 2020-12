भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली। लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद आज यानी मंगलवार को भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया। सूत्रों के अनुसार ये परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का हिस्सा हैै। पिछले मंगलवार को लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

India today testfired the anti-ship version of the BrahMos supersonic cruise missile in the Andaman and Nicobar Islands territory. The test is part of the trials being conducted by the Indian Navy: Sources