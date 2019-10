कश्मीर घूमने के बाद सूफी प्रतिनिधिमंडल का बयान, मुसलमानों के लिए भारत सबसे सुरक्षित देश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनियाभर में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। इमरान ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। इमरान ने कई बार कश्मीरियों का हमदर्द बनने की कोशिश की, लेकिन इमरान की इन कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के हालातों का जायजा लेने पहुंचे एक सूफी प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं।

Naseeruddin Chishti, part of Sufi delegation visiting J&K,in Srinagar: We met locals and none of the locals complained of human rights violations.Pakistani propaganda is false,yes basic services like phone were restricted but when big step is taken,such directions are issued pic.twitter.com/PTGUc9bQm4