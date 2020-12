अवमानना केस: कॉमेडियन कुणाल कामरा और रचिता की बढ़ी मुश्किल, SC ने 6 हफ्तों में मांगा जवाब

नई दिल्ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा ( Kunal Kamra ) और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा ( Rachita Taneja ) की मुशकिलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों से 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि कुणाल कामरा और रचिता तनेजा ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों से निर्धारित वक्त में जवाब मांगा है।

सावधान-हमारी गलती से 410 फीसदी तक बढ़ा वायु प्रदूषण, जानें कौनसे शहर हैं आगे

Supreme Court issues notices to stand up comedian Kunal Kamra and cartoonist Rachita Taneja, on pleas seeking initiation of contempt of court proceedings against them for allegedly denigrating judiciary and judges pic.twitter.com/rBNzHdxW7m