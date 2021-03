सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सुनवाई शुरू, रिहाई की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल रिहाई की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार को उन्हें म्यांमार डिपोर्ट करने से रोकने के लिए जरूरी आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।

Supreme Court starts hearing a fresh plea seeking immediate release of detained Rohingya refugees in Jammu and restrains the Centre from implementing any order regarding deporting them to Myanmar