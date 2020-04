सुप्रीम कोर्ट 1 महीने बाद करेगा विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने संबंधी याचिकों पर सुनवाई

नई दिल्ली। विदेशों ( Abroad ) में फंसे भारतीयों ( Indian ) को वापस लाने संबंधी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने चार हफ्ते के लिए टाल दिया है। माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव ( Community Transmision ) को रोकने के मकसद से लिया है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडाउन ( Lock Down ) लागू है। हालांकि इसकी अवधि 14 अप्रैल मंगलवार को खत्म हो रही है लेकिन सभी राज्यों ने पीएम मोदी ( pm modi ) से मांग की है कि इसे दो हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जाए।

ऐसे में 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे पीएम मोदी लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में फंसे भारतीय को लाने की याचिका को चार हफ्ते के लिए टालना भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।

लॉकडाउन खुलने के बाद भी जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम, ये है पीछे की वजह

Supreme Court today deferred for 4 weeks, all the petitions before it which sought directions or orders to 'bring back Indians stranded in various countries abroad'. pic.twitter.com/QYcuA8No3r