Supreme Court : ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ले फैसला, उसे आदेश जारी करने का अधिकार

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याची से साफ कह दिया है कि दिल्ली पुलिस को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेने का अधिकार है। दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से ट्रैक्टर मार्च को लेकर जरूरी आदेश जारी करे। दिल्ली पुलिस अपना फैसला खुद ले।

Supreme Court asks Centre to withdraw its plea against proposed tractor rally by farmers on Republic Day. https://t.co/PMKgitTQSV