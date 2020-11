सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट पर जताई चिंता, केजरीवाल सरकार दाखिल करे स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली। देशभर में गहराते कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गहरी चिंता जताई है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस का बेकाबू होना चिंता का विषय है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात असम की सरकारों से कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति और उठाए गए कदमों को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषा ने कोरोना की खराब स्थिति के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार की खिंचाई भी की है।

Supreme Court seeks affidavit from Delhi, Maharashtra, Gujarat, & Assam governments on the steps taken by them in regard to the current #COVID19 condition in the states. A Bench headed by Justice Ashok Bhushan also pulls up Gujarat & Delhi for worsening COVID-19 situation.