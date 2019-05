नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट की एक वैकेशन बेंच ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान EVM और VVPAT के औचक मिलान को बढ़ाकर 100 फीसदी करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टेक्‍नोक्रैट्स की ओर दायर याचिका पर कहा कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। इससे शीर्ष अदालत का समय बर्बाद होता है।

Supreme Court dismisses the petition filed by a group of technocrats seeking a direction that the number of machines subject to verification of VVPATs to be increased to 100%. A vacation bench of the Apex Court did not find any merit in the petition filed by the technocrats. pic.twitter.com/TEVcHf3VbL