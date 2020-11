Supreme Court ने महाराष्ट्र सरकार को दिया सख्त संदेश, अर्नब ने की सीबीआई जांच की मांग

नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के न्यायाधीश चंद्रचूड़ महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यदि हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून सही तरह से लागू नहीं कराएंगे और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य की सरकार व्यक्गित आधार पर किसी के साथ ऐसा करती है तो हम इस बात को गंभीरता लेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला जरूर है , कमजोर नहीं है।

"If we as a constitutional court do not lay down law and protect liberty then who will?... If a state targets an individual like that, a strong message needs to be sent out...Our democracy is extraordinarily resilient," says Justice Chandrachud of Supreme Court https://t.co/KhIBROOf0p