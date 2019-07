राम मंदिर विवाद पर SC में सुनवाई आज, जल्द सुनवाई पर फैसला संभव

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद ( Ram Mandir Babri Masjid Dispute) पर गुरुवार को सुनवाई होगी। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। दो दिन पहले मूल वादियों में से एक ने मध्यस्थता की जगह जल्द सुनवाई की मांग की थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में मंगलवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ( Ram Janambhoomi-Babri masjid ) मुद्दे पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान मूल वादियों में से एक गोपाल सिंह विशारद ने एक याचिका दायर कर अयोध्‍या विवाद ( ayodhya dispute ) पर तत्‍काल सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मूल वादी गोपाल सिंह से कहा था कि हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

#Today in Supreme Court: Chief Justice Ranjan Gogoi led bench to hear the Ayodhya land case. pic.twitter.com/3GJM5YtAcQ