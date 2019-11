सबरीमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा, महिलाओं की एंट्री रहेगी जारी

नई दिल्ली। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शीर्ष कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब 7 जजों की बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 3-2 से फैसला बड़ी बेंच को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री को रोका नहीं जाएगा।

धर्म के सर्वोच्च नियमों के मुताबिक परंपराएं हों

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा कि इस मामले का असर सिर्फ इस मंदिर पर नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी दिखेगा। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के सर्वोच्च नियमों के मुताबिक परंपरा होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधिश रंजन गोगोई ने बताया कि धार्मिक परंपराओं को सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

3-2 से फैसला बड़ी बेंच को सौंपा गया

पांच जजों की बेंच में 3-2 से फैसला को बड़ी बेंच को सौंपा गया है। जस्टिस आर.एफ. नरीमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की राय अलग थी। दो जजों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए सभी बाध्य हैं।

