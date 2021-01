Supreme court का लव जिहाद पर रोक से इनकार, यूपी-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लव जिहाद मामले पर सुनवाई के बाद रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लव जिहाद कानून के विरोधियों के लिए यह बड़ा झटका है। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही अदात ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा था।

Supreme Court issues notice to Uttar Pradesh and Uttarakhand after hearing a petition challenging the laws brought by the two state governments to check unlawful religious conversions pic.twitter.com/AJRhqNFOjO