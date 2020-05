जम्मू-कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 मोबाइल सर्विस बहाली से किया इनकार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संकट के बीच जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटाए जाने के बाद राज्य में 4जी मोबाइल ( 4G Mobile ) सेवा निलंबित कर दी गई थी। पिछले लंबे समय से यहां 4जी मोबाइल सेवा की बहाली की मांग चल रही है।

इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश सुनाया। इसके मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर में अभी के लिए 4 जी इंटरनेट सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं।

4G restoration in J&K matter: Supreme Court orders setting up of a high powered committee to look into the contentions raised by various petitioners. Committee has to be headed by the MHA Secretary pic.twitter.com/Y18Ikd7tbU