लॉकडाउन में यात्री ट्रेनें शुरू करने पर सरकार को पी. चिदंबरम की सलाह

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) को एक बार फिर यात्री ट्रेनें ( Passengers Train ) चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत 12 मई से राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से चुनिंदा ट्रेनों को चलाने की मंजूरी भी दे दी गई है। मोदी सरकार ( Modi govt ) के रेल सेवा बहाल करने के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस ( Congress ) के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ( p Chidambram ) ने स्वागत किया है।

कांग्रेस नेता ने कहा है कि देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने अच्छी कोशिश की है। लेकिन साथ ही पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार को एक नसीहत भी दी है।

पी चिंबदरम ने कहा है कि देश के आर्थिक पहिये को चलाने के लिए अब सड़क परिवहन और विमानन सेवा की भी सीमित स्तर पर शुरुआत होनी चाहिए।

The only way economic and commercial activity can effectively begin, is to open road, rail and air services for passengersand goods.