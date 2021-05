सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ऑक्सीजन व दवाओं के वितरण के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किया गठन

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन वे बेड्स के साथ-साथ जरुरी दवाओं की कमी से हाहाकार मचा है। केंद्र सरकार व तमाम राज्य सरकारों की ओर से स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां खराब होती जा रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया है और देशभर में ऑक्सीजन व दवाओं की कमी को लेकर शनिवार को एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा एक्शन लेते हुए देशभर में ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण के को लेकर टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण की जिम्मेदारी संभालेगी।

आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अधिकतर राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन व जरूरी दवाओं के साथ बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा है। अब तक 100 से अधिक कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। लिहाजा, पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों में ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

इस टास्क फोर्स में शामिल हैं ये बड़ी हस्तियां

1.डॉ. भाबतोश बिस्वास, पूर्व वाइस चांसलर, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, कोलकाता

2.डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली

3.डॉ. देवी प्रसाद शेट्‌टी, चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नारायणा हेल्थकेयर बेंगलुरु

4.डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु

5.डॉ. जेवी पीटर, डायरेक्टर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु

6.डॉ. नरेश त्रेहान, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मेदांता हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव

7.डॉ. राहुल पंडित, डायरेक्टर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड ICU, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड, मुंबई

8.डॉ. सौमित्र रावत, चेयरमेन एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली

9.डॉ. शिव कुमार सरीन, सीनियर प्रोफेसर, एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हीपैटोलॉजी, डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस, दिल्ली

10.डॉ. जरीर एफ उदवाडिया, कंसलटेंट चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल एंड पारसी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई

11.सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (पदेन सदस्य)

12. कनवीनर ऑफ दी नेशनल टास्क फोर्स (जो सदस्य भी होगा) केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी

