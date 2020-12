केंद्र और बंगाल में बढ़ी तकरार, सुवेंदु अधिकारी का टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा

नई दिल्ली। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ममता सरकार और केंद्र सरकार की तकरार बढ़ गई है। इसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए आदेश जारी किया है।

ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव से पहले यह कदम संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस ;टीएमसी के सदस्य के साथ-साथ पार्टी के अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम ;एसबीएसटीसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल दीप्तंगाशु चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा दे दिया है।

Suvendu Adhikari tendered his resignation as a member of TMC as well as from other positions in the party to West Bengal CM & TMC Chairperson Mamata Banerjee yesterday pic.twitter.com/0EqMyQBH66