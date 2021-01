Tamilnadu : थुलेसेंद्रपुरम में खुशी की लहर, लोगों ने घरों पर लगाए कमला हैरिस के पोस्टर

नई दिल्ली। अमरीका में तनाव के बीच डेमोक्रैट नेता जो बाइडेन आज राष्ट्रपति पद तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वहीं तमिलनाडु के थुलेसंद्रपुरम गांव में इस बात को लेकर जश्न का माहौल है। गांव के लोगों ने दुकानों और अपने-अपने घरों पर कमला हैरिस के बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए हैं।

