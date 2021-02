विदेशों में बढ़ी तेजस की डिमांड, राजनाथ सिंह ने बताई इसकी बड़ी वजह

कर्नाटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कई देशों ने तेजस एम 1 ए को खरीदने में रुचि व्यक्त की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत जल्द अन्य देशों से ऑर्डर मिलेंगे। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि तेजस न केवल स्वदेशी है, बल्कि यह इंजन की क्षमता, रडार सिस्टम, विजुअल रेंज (मिसाइल), हवा से हवा में ईंधन भरने और रखरखाव सहित कई मापदंडों पर अपने विदेशी समकक्षों की तुलना में बेहतर है, और तुलनात्मक रूप से सस्ता है।

Tejas is not only indigenous, but it is also better than its foreign equivalents on several parameters including engine capacity, radar system, beyond visual range (missile), air-to-air refueling & maintenance, and is comparatively cheaper: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/ieVjgE9kvQ

कोविड काल में मिले 48000 करोड़ के ऑर्डर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि एचएएल को नए ऑर्डर मिले। ष्टह्रङ्कढ्ढष्ठ महामारी के बावजूद, आपको सशस्त्र बलों से 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। स्वदेशी रक्षा खरीद के संदर्भ में यह सबसे बड़ी खरीद है, जो भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 3-4 वर्षों में हम रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करेंगे।

Our effort will be that HAL gets new orders. Despite COVID pandemic, you've received Rs 48,000-cr order from armed forces. This is biggest procurement in terms of indigenous defence procurement, which will give new heights to Indian aerospace sector:Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/BEZLOjcTtx pic.twitter.com/8fbivo0jse