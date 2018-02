जम्मूः आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 7 घायल, आॅपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के सुंजवां आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। जबकि 7 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इनमें सेना के एक मेजर, दो जेसीओ, दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन को सुंजुवां में चल रहे ऑपरेशन पूरी जानकारी दी है। इस आतंकी घटना को लेकर गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। आतंकियों की संख्या का अभी ठीक पता नहीं चल पाया है, सैन्य अभियान अभी जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर हमले की निंदा की है। हमले के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। आॅपरेशन के दौरान हेलिकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। कैंप के नजदीक 500 मीटर के दायरे में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कैंप पर हमला करने वाले आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं।

News from Jammu & the encounter in #Sunjwan is extremely disturbing. Hoping for an end to the encounter without any loss of life among the security forces & their families.