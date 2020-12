कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन छोड़ने का अनुरोध किया, कहा-ठंड में असुविधा का सामना करना पड़ेगा

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे।

वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि वे किसानों से अपना आंदोलन छोड़ने का अनुरोध करते हैं ताकि किसान को इस ठंड के मौसम में असुविधा का सामना न करना पड़े। दिल्ली के नागरिक भी सुविधा के साथ जीवन जी सकें। शनिवार को भी आम सहमति नहीं बन सकी। अब अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। आज की बैठक करीब 2 बजे शुरू हुई थी जो शाम 7 बजे तक चली।

I want to request protesting farmers to give up their movement so that they don't face inconvenience in this cold weather & citizens of Delhi can also live a life of convenience: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar after 5th round of talks at Vigyan Bhawan today https://t.co/nn1gRw7joB pic.twitter.com/sXBb1d83ol