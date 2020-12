दिल्ली में कल से दौड़ेगी देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे झंडी

नई दिल्ली। देश में कल यानी 28 दिसंबर को पहली पूर्ण स्वचालित (चालक रहित) मेट्रो ट्रेन ( driverless train ) की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) इस ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश में अपनी तरह की इस पहली ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

VIDEO: कृषि कानूनों पर बोले राजनाथ- कोई मां का लाल किसानों से जमीन नहीं छीन सकता

Another milestone for Delhi Metro and Delhiites



PM @narendramodi will flag off India’s first-ever driverless train service on Delhi Metro’s Magenta Line and launch a fully-operational National Common Mobility Card (NCMC) for travel on the Airport Express Line of Delhi Metro. pic.twitter.com/jb3IkuLo2i