किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी, कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली। राज्यसभा में जैसे ही बजट सत्र शुरू तो किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की नारेबाजी की। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग के लिए नोटिस दिया, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने आज चर्चा करने से मना कर दिया। जिसके बाद विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए और शन्यू काल शुरू हो गया। इसके बाद विपक्षी सांसद सदन में वापस आए और किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कृषि कानून वापस लेने की नारेबाजी की। जिसके बाद हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

The House is adjourned to meet at 10:30 am, says Rajya Sabha Chairman pic.twitter.com/F5tZ9yAJbC