सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों से उम्मीद जताई है कि जल्द नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में आमतौर पर दिसंबर के आखिरी में नर्सरी दाखिले की शुरूआत हो जाती है। इस बार कोरोना के कारण अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

Children want to go back to schools and colleges but parents & teachers are worried. Since vaccines are here, we hope we will be able to open schools soon. We will start the process of nursery admission soon: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/Xnt9OY0bAC