पहाड़ों पर जारी रहेगा बर्फबारी का सिलसिला, देश के इन राज्यों में 4 दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Cold in Delhi ) समेत समूचे उत्तर भारत ( Cold in North India ) के मौसम ( weather update ) में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को दिनभर जहां गरज के साथ तेज बारिश ( Rain in Delhi NCR ) पड़ी, वहीं शुक्रवार का दिन सूरज की तपिश के साथ निकला। हालांकि इस बीच ठंडी हवाओं ( Cold Wave ) का असर बरकरार रहा। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के वेस्टर्न डिस्टरबेंस ( Western Disturbance ) की वजह से चक्रवर्ती हवाएं चलने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये हवाएं 5.8 किमी से लेकर 7.6 किमी की रफ्तार से चल सकती हैं। जिसकी वजह से अगले 24 घंटे के भीतर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ भागों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है।

Chakka Jam के दौरान आम लोगों को चना-मूंगफली खिलांएगे किसान, जानिए क्या है किसान संगठनों का प्लान?

गरज के साथ बारिश की उम्मीद

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के एक अनुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे सटे इलाकों में चक्रवर्ती संचालन की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान इसके पूरब की और स्थानांतरित होने की संभावना है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी की तलहटी पर साउथ ईस्टर क्षेत्र में नमी की आपूर्ति बन सकती है। जिसके कारण गरज के साथ बारिश की उम्मीद है। वहीं, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां कुछ इलाकों में गरज के साथ ओलवृष्टि और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में छह और सात फरवरी को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान में वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही अगले 48 घंटों के भीतर उत्तर राजस्थान के कुछ भागों में घना कोहरा पडऩे की संभावना जताई गई है। जबकि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले तीन-चार दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है।

राकेश टिकैत ने की अपने पिता का फॉर्मूला लागू करने की मांग, ऐसा हुआ तो जानिए किस भाव बिकेगा गेहूं?

7 दिनों तक यहां मौसम में शुष्कता बनी रहेगी

वहीं, श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 7 दिनों तक यहां मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। मौसम विभाग (अधिकारी) के अधिकारी ने कहा, "अगले 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।"श्रीनगर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.0, पहलगाम में माइनस 3.6 और गुलमर्ग में माइनस 9.4 रहा। वहीं लद्दाख के लेह शहर में माइनस 8.5, कारगिल में माइनस 13.6 और द्रास में न्यूनतम तापमान माइनस 17.8 दर्ज किया गया। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8.7, कटरा में 7.8, बटोटे में 2.3, बनिहाल में 0.8 और भद्रवाह में 0.9 डिग्री रहा।