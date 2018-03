नई दिल्ली। सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी है। सरकार ने यह समयसीमा बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया है।

बता दें कि जिन सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे नागरिकों के खाते में जाता है उसके लिए सरकार ने आधार को लिंक किए जाने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को आधार को मोबाइल फोन नंबर और बैंक अकाउंट से जोड़ने की तारीख को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है।

