केंद्रीय मंत्री ने ड्राई रन से पहले तैयारियों का लिया जायजा, कहा - 2 वैक्सीन पर डीजी कंट्रोलर आज ले सकते हैं फैसला

नई दिल्ली। शनिवार को देशभर में चयनित केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। ड्राइ रन के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में बहुत गंभीरता से प्रयास हो रहा है। कम से कम दो वैक्सीन ने अप्रूवल के लिए ड्रग कंट्रोलर के यहां आवेदन किया है।

After training over 2,000 master trainers at the national level, the training is underway at State and district level, in over 700 districts. The procedure is similar to conducting elections where the team at a booth is also trained: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan https://t.co/P4ti88kUEN