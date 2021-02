Uttarakhand flood: हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोग को निकालने का काम सातवें दिन भी जारी रहा

नई दिल्ली। चमोली जिले के तपोवन में एनटीपीसी के निमार्णधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में अभी भी 34 लोगों को निकालने का काम जारी है। रेस्कयू सातवें दिन भी जारी रहा। सुंरग में आगे की ड्रिलिंग के लिए नई मशीनें लाई गईं। वहीं, डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार एनटीपीसी ने छोटी सुरंग के अंदर मलबे को हटाने के लिए शाफ्ट खुदाई की।

वह इस पर काम कर रहे हैं। बड़ी सुरंग के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल एक शव बरामद होने के बाद हरिद्वार तक खोज को बढ़ाया गया है। एनटीपीसी के अनुसार, सुरंग के अंदर खुदाई 136 मीटर तक की गई है। खुदाई करने वालों को रैनी गांव में रखा गया है।

Uttarakhand: ITBP personnel looking for missing persons on the banks of Dhauli Ganga and barrage sites in Tapovan and Raini.



(Photo source: ITBP) pic.twitter.com/q9V5J8PGGd