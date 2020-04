दिल्ली के 20 हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह किया गया सील, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ देश एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए मोदी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसकी मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच बुधवार को यूपी और दिल्ली सरकार ने अपने राज्यों में हॉटस्पॉट इलाकों का ऐलान किया। राजधानी दिल्ली में 20 हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया। इन इलाकों में लोगों के घरों से बाहर निकलने तक पर पाबंदी है।

लोगों को घरों के अंदर ही मिलेंगी जरूरी सुविधाएं

कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का ऐलान पहले यूपी सरकार ने किया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी 20 इलाकों को पूरी तरह सील करने का फैसला किया। इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से ही जरूर सुविधाएं लोगों को घरों में ही मुहैया कराई जाएंगी। सील किए गए इलाकों में निजामुद्दीन इलाका भी है, जहां तबलीगी जमात के मरकज में देश और दुनिया से लोग शामिल हुए थे। उस मरकज के बाद से ही पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

इसके अलावा दिल्ली में मास्क पहनना भी जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

1) J, K, L & H Pockets, Dilshad Garden



1) J, K, L & H Pockets, Dilshad Garden

2) G, H & J Blocks old Seemapuri

3) F- 70 to 90 block Dilshad Colony

4) Pratap Khand, Jhilmil Colony