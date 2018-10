दिल्ली: लौह पुरुष को देश का सलाम, एकता का संदेश लेकर 'रन फॉर यूनिटी' में दौड़े हजारों लोग

नई दिल्ली। देश को एक सूत्र में परोने के लिए विख्यात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। आज उनसे जुड़ी दो अहम बातें हैं, आज सरदार पटेल की 143वीं जयंती हैं, इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 'स्‍टेच्‍यू ऑफ यूनिटी' भी गुजरात में बनकर तैयार हो गई है। उनकी याद में एक बार भी से देशभर में 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एकता की दौड़ लगाकर उन्हें सलाम किया गया है। एकता का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिल्ली में 'रन फोर यूनिटी' के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौड़ को राजनाथ सिंह और राज्यवर्धन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। जिसमें भारत की टॉप जिम्नास्ट दीपा करमाकर समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। दिल्ली में दौड़ लगाने से पहले दीपा करमाकर ने अपनी खुशी भी जाहिर की।

Delhi: #Visuals of #RunForUnity from near India Gate. Sardar Vallabhbhai Patel's #StatueOfUnity, the tallest statue in the world, will be inaugurated in Gujarat's Sadhu Bet on his 143rd birth anniversary today. pic.twitter.com/MPSx8VOnlq