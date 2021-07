गुरुग्राम में अचानक तीन मंजिला इमारत ढही, दो दर्जन से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत-बचाव कार्य जारी

गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से एक दुखद खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में अचनाक एक तीन मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। इस हादसे में दर्जनों लोगों के फंसे होने की संभावना है। अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम के फरुखनगर के खावसपुर इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की यह दुखद घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद फौरन मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और राहत-बचाव का कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यह घटना शाम साढ़े सात बजे के करीब घटी है। अधिकारी जांच में जुट गए हैं। फिलहाल हादसे के कारण का पता नहीं चल सका है।

मौके पर मौजूद DCP राजीव देसवाल ने कहा, 'हमें बिल्डिंग के गिरने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के लोग मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।'

Haryana: A three-storey building collapsed in Gurugram's Khawaspur area; rescue operation underway



"We received a call regarding a building collapsed. Fire brigade & police department present at the spot & are undertaking the rescue operation," says DCP Rajiv Deswal pic.twitter.com/FVmETcchbo