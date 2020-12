टीआईई ग्लोबल समिट 2020: केजरीवाल ने कहा-स्टार्टअप शुरू करने में दिल्ली सबसे आगे

नई दिल्ली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीआईई ग्लोबल समिट 2020 (TiE Global Summit 2020) को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे खुशी है कि दिल्ली ने स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में भारत में लीडरशिप का स्थान ले लिया है। सितंबर 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 7 हजार से अधिक स्टार्टअप हैं। यह भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप के साथ क्षेत्र बना गया है।

I'm happy Delhi has taken a leadership position in India as a startup destination. A Sep 2019 TiE report says there are over 7,000 startups in Delhi-NCR region. This makes it the region with highest number of startups in India: Delhi CM Arvind Kejriwal , at TiE Global Summit 2020 pic.twitter.com/ckoQ8RnAHS