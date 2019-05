TIME ने PM मोदी को कवर पेज पर छापा और बताया भारत का 'डिवाइडर इन चीफ'

नई दिल्ली। अमरीका की पॉपुलर Time मैग्जीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को कवर फोटो बनाया है। हालांकि, फोटो का जो शीर्षक दिया गया है उससे विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल, मैग्जीन ने फोटो के साथ पीएम को 'इंडिया का डिवाइडर-इन-चीफ' (India's Divider in Chief) बताया है।

लोकसभा चुनाव 2019 पर लीड स्टोरी

मैग्जीन ने अपने एशिया एडिशन में भारत के लोकसभा चुनाव 2019 और मोदी सरकार के पिछले पांच सालों के कार्यकाल पर लीड स्टोरी की है। इसे 'क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार के एक अन्य पांच साल भुगतेगा?' इस लेख में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और कामकाज की तुलना नेहरू के समाजवाद और भारत की मौजूदा सामाजिक स्थिति से की गई है।

TIME’s new international cover: Can the world’s largest democracy endure another five years of a Modi government? https://t.co/oIbmacH9MS pic.twitter.com/IqJFeEaaNW