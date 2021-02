Todays Weather: दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में मंगलवार की सुबह भी घने कोहरे के साथ हुई। खास तौर पर पालम एयरपोर्ट इलाके में सुबह की शुरुआत ही घने कोहरे के साथ हुई। यहां आलम यह रहा कि सुबह 6 बजे से ही जीरो विजिबिलिटी रही।

सड़कों पर कुछ भी साफ-साफ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा।

Delhi: Fog engulfs the Ghazipur border



