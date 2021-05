नेशनल हाईवे पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकर्स से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने को लेकर राज्यों के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं।

वहीं अब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल, मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश के नेशनल हाईवे पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों से टोल फीस नहीं ली जाएगी।

मंत्रालय ने कहा है कि इन गाड़ियों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए टोल प्लाज़ा में ऐसे वाहनों के लिए यूजर फी या टोल शुल्क में छूट देने का फैसला किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की वर्तमान अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखते हुए, LMO ले जाने वाले कंटेनर्स को अन्य आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस की तरह माना जाएगा। साथ ही मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला अगले दो महीने या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा।

