Tractor rally : सीएम अमरिंदर सिंह ने की शांति की अपील, आप विधायक करेंगे किसानों का स्वागत

नई दिल्ली। मंगलवार को देश की राजधानी में जहां एक तरफ राजपथ पर गणतंत्र दिवस की धूम से पूरा आसमान गुंजायमान होगा वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली से सियासी पारा भी चरम पर होगा। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा तीन रूटों पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत देने के बाद उन्होंने कहा है कि अब किसानों की जिम्मेदारी है वो शांति बनाए रखेंगे। इस बात की उन्होंने सभी से अपील भी की है।

Punjab CM Captain Amarinder Singh appeals to the farmers to maintain peace during Republic Day tractor rally.