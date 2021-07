भारी बारिश के चलते गोवा के दूधसागर वाटरफॉल पर रोकी गई ट्रेन, रेलवे ने शेयर किया खूबसूरत नजारे का वीडियो

नई दिल्ली। देशभर के इन राज्यों में इन दिनों मानसून ( Monsoon In India ) मेहरबान है। कई इलाकों में भारी बारिश ( Heavy Rain ) के बाद जल जमाव जैसी स्थितियां भी बन गई हैं। यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द किया है तो कुछ के रूट बदले हैं। लेकिन इन सबके बीच गोवा में दूधसागर वाटरफॉल ( Dudhsagar waterfall ) के पास से गुजर रही एक ट्रेन को अचानक रोका गया।

भारी बारिश के कारण इस ट्रेन को रोकना पड़ा। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेन रोकने के बाद एक वीडियो बनाया गया और इसे शेयर भी किया गया। वीडियो में खूबसूरज नजारा हर किसी को आकर्षक कर रहा है।

यह भी पढ़ेंः Video: जुलाई के महीने में ही कोहरे की चादर में लिपटा शिमला, देखिए मौसम का नजारा

WATCH: A train passing through Doodhsagar waterfall in South Western Railway, halted due to heavy rainfall. @RailMinIndia pic.twitter.com/lrGbfPpYbd