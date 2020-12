पंजाबा में टीककरण से पहले ट्रायल की प्रक्रिया शुरू, बेहतर परीणाम सामने आए

नई दिल्ली। पंजाब सहित चार राज्यों में कोरोना वायरस के टीकाकरण से पहले होने वाला ट्रायल सोमवार से शुरू हो चुका है। सबसे पहले पंजाब के नवांशहर और लुधियाना में कोविड-19 वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू किया गया है।

The dry run for Covid-19 vaccine is going on in Nawanshahr & Ludhiana. We have received a good response. We have data of nearly 1.5 lakh healthcare workers that will be uploaded on govt portal. They will get priority in vaccination: Punjab Health Minister Balbir Singh Sidhu https://t.co/JyjlrnlR9w