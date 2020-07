Corona Vaccine पर एक साथ दो-दो अच्छी खबर, ट्रायल के आखिरी दौर में पहुंची इस देश की दवा

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in World ) के खिलाफ जंग जारी है। भारत ( coronavirus in India ) में भी यह महामारी काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इस महमारी ( COVID-19 ) को रोकने के कई देशों के शोधकर्ता लगातार रिसर्च कर रहे हैं। वहीं, COVID-19 वेक्सीन ( Covid Vaccine ) पर भी लगातार काम जारी है। इसी कड़ी में वेक्सीन को लेकर आज दो-दो गुड न्यूज सामने आई है। रूस ( coronavirus in Russia ) की डिफेंस मिनिस्ट्री ( Defence Ministry ) द्वार तैयार की जा रही वेक्सीन अब ट्रायल के आखिरी दौर में पहुंच गई है। जबकि, चीन ( coronavirus in China ) में फेज-2 का ट्रायल शुरू हो गया है।

Corona वेक्सीन पर एक साथ दो गुड न्यूज

जानकारी के मुताबिक, रशियन डिफेंस मिनिस्‍ट्री ( Russian Defence Ministry ) जो कोरोना को लेकर वेक्सीन ( COVID-19 Vaccine ) तैयार कर रही है, उसका क्लीनिकल ट्रायल ( Clinical Trial ) अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन्‍हें यह वेक्‍सीन दी गई है उनमें कोई साइड इफेक्ट की कोई शिकायत नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। टेस्टिंग में यह बात सामने आई है कि दवा से कोरोना के प्रति इम्‍यूनिटी डेवलप ( Immunity Develop ) कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत वालंटियर्स का रोजोना एंटीबॉडी टेस्‍ट ( Antibody Test ) किया जाता है।

चीन से अच्छी खबर

वहीं, कोरोना वेक्सीन ( Corona Vaccine ) को लेकर चीन से भी बड़ी खबर सामने आई। चीनी फार्मा कंपनी Zhifei ने वैक्‍सीन का फेज-2 ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने कहा था कि फेज-1 का ट्रायल 21 जुलाई तक होगा। वहीं, ट्रायल के रिजल्ट्स और डिजाइन को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस वेक्सीन का भी इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। वहीं, अमरीकी कंपनी Moderna ने यूरोपियन कंपनी ROVI से हाथ मिलकार वेक्सीन डेवलप कर रही है। वेक्सीन का नाम MRNA-1273 रखा गया है। बताया जा रहा है कि वेक्सीन का फेज-2 ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। इधर, भारत ( Corona vaccine in India ) में भी वेक्सीन पर काम चल रहा है। ICMR, NIV और भारत बायोटेक ने मिलकर COVAXIN नामक कोरोना वेक्सीन बनाई है। ह्यूमन ट्रायल के लिए वालंटियर्स का फिलहाल एनरोलमेंट चल रहा है। अब देखना ये है कि वेक्सीन को लेकर सबसे पहले कहां से गुड न्यूज आती है।