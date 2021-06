Jammu Kashmir: एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर अबरार समेत दो आतंकी ढेर, तीन जवान भी घायल

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के श्रीनगर में पारिमपोरा इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ ( Encounter ) में दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक लश्कर का टॉप कमांडर अबरार भी शामिल है। हालांकि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों दो अधिकारी और एक जवान घायल हुए हैं।

सुरक्षाबलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक अबरार हत्या के कई मामलों में शामिल था और उसे सोमवार को पारिमपोरा में वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के परिमपोरा इलाके के मलहूरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल जब सुरक्षाबल गश्त के लिए निकले उसी दौरान आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया।

इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए, जिनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर नदीम अबरार था और दूसरा आतंकवादी पाकिस्तान का नागरिक था।

लश्कर कमांडर अबरार 28 जून को ही पारिमपोरा में वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अबरार ने पूछताछ में बताया कि उसने मलूरा में एक जगह एके-47 राइफल छुपाई है, जहां पहुंचने पर मकान के भीतर छिपे उसके पाकिस्तानी साथी ने गोलीबारी की।

मुठभेड़ में अबरार और पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकियों के पास से गोलाबारूद भी बरामद हुए हैं।

कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट किया, 'श्रीनगर के मल्हूरा परिमपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं।' इसके साथ ही एनकाउंटर के चलते स्थानीय इलाकों को खाली कराया गया है।

Top LeT commander Abrar, who was arrested y'day, disclosed during interrogation that he had kept his AK-47 rifle in a house. When the party was entering the house to recover the weapon, one of his associate hiding inside the house fired on the party: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/rkWtzzIAyo