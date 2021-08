दिल्ली में द्वारका सेक्टर 8 के होटल में लगी आग, दो लोगों की मौत

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 के इलाके में रविवार सुबह एक होटल में आग लग गई, इस घटना में अब दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक चार मंजिला होटल में आग लग गई।

आग की सूचना सुबह सात बज कर 40 मिनट पर मिली, जिसके बाद अग्निशमन की आठ गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। दमकल की गाडिय़ों ने आग पर काबू पाने के लिए लगी हुई हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने का काम अभी जारी है, घटनास्थल से अभी तक दो शव बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह होटल द्वारका दक्षिण पुलिस थाने के अंतर्गत आता है।

मिली जानकारी के अनुसार, द्वारका सेक्टर-8 स्थित होटल कृष्णा में रविवार सुबह 7:25 पर आग लग गई। होटल में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझा रही हैं। होटल के अंदर से अभी तक 2 शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों के शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

Delhi | Two persons dead in fire at Hotel Krishna in Sector-8, Dwarka; 8 fire tenders engaged in fire fighting operation pic.twitter.com/yQlDNVDPWm