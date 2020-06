Delhi-NCR में जरूरतमंदों को आसानी से मिलेगा खून, Indian Red Cross और MoHFW का ऐप लॉन्च

नई दिल्ली। जरूरतमंदों तक वक्त पर खून की आसान पहुंच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Health Ministry ) ने गुरुवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ( Indian Red Cross Society ) के साथ मिलकर एक ऐप ( eBloodServices App ) लॉन्च किया।

इस लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ( Dr. Harsh Vardhan ) ने कहा, "यह आपके दरवाजे पर खून के लिए अनुरोध करने जैसा है। मुझे पिछले कुछ महीनों में लोगों से सुरक्षित रक्त की पहुंच में कमी के बारे में कई शिकायतें मिलीं, विशेषकर उन लोगों से जिन्हें खून की पुरानी बीमारी के चलते नियमित रूप से रक्त दान की आवश्यकता होती है। यह ऐप ( blood donation app ) इस करोना काल में काफी फायदेमंद होगा जब लोगों के लिए आना-जाना एक समस्या बन गई है और जिन लोगों को रक्त की जरूरत है वे एक ब्लड बैंक से दूसरे में नहीं जा सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "यह ऐप रक्तदान कार्यक्रम में पारदर्शिता लाएगा और रक्त की सख्त जरूरत वाले लोगों की चिंताओं को कम करेगा। हमारे स्वैच्छिक रक्तदाताओं को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए क्योंकि उनके योगदान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।"

