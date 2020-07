Corona संकट के बीच केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया 'भाभी जी पापड़', बोले- Covid-19 से जंग में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13 लाख के करीब पहुंच गई है। एक दिन में 49 हजार से ज्यादा संक्रमितों के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि अब हर किसी की नजर कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) पर टिकी है। ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिल सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री ( Union Minister ) अर्जुन राम मेघवाल ( Arjun Ram Meghwal ) ने पापड़ लॉन्च किया है।

उन्होंने दावा किया है कि इस पापड़ की मदद से शरीर में एंटीबॉडीज विकसित होंगी। जो कोरोना से जंग में मददगार साबित होंगी।

Arjun Ram Meghwal launches papad claiming it will help people fight Coronavirus.



I mean, hats off to his determination! No scientists in the world has yet been able to find a cure for #COVID19 and this dude right here has already found a solution. 🤣👌🏻pic.twitter.com/idioR5bMV5