केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने लगवाई कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक

तेलंगाना। देश में कोविड 19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। देश के सभी हिस्सों में लोगों को कोविड 19 वैक्सीन लगाई जा रही है। जिसका आज दूसरा दिन। पहले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगाई गई थी। आज देश के कई केंद्रीय मंत्रियों को वैक्सीन लगने जा रही है। आज केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। देशव्यापी टीकाकरण का दूसरा चरण 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाना और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कॉम्बिडिडियम के साथ शुरू हो गया है।

Telangana: MoS MHA G Kishan Reddy takes his first dose of #COVID19Vaccine, at Gandhi Hospital in Hyderabad.



The second phase of nationwide vaccination to inoculate people above 60 years of age and those above 45 years with comorbidities, began yesterday. pic.twitter.com/7yzK3HaVXO