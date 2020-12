केंद्रीय मंत्री आठवले की लोगों से अजीब अपील, दिन में एक बार जरूर बोलें- No Corona No

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus ) खतरे के बीच अब हर किसी की नजर टीकाकरण पर टिकी हुई है। इसको लेकर केंद्र सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। वैक्सीन वितरण से पहले दो दिन का ड्राय रन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री ने कोरोना को मात देने के लिए लोगों से अजीब अपील की है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ( Ramdas Athawale ) ने लोगों से आग्रह किया है कि वे दिन में एक बार 'नो कोरोना नो' ( No Corona No ) जरूर कहें। आपको बता दें कि इससे पहले आठवले 'गो कोरोना गो' का नारा भी दे चुके हैं। आईए जानते हैं केंद्रीय मंत्री आखिर देशवासियों से नो कोरोना नो कहने को क्यों कहा?

Earlier I gave the slogan 'Go Corona, Corona Go' and now corona is going. For the new coronavirus strain, I give the slogan of 'No Corona, Corona No': Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/ND2RQA7gAY