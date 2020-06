Unlock 1.0: 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे School-College, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

नई दिल्ली।

देशभर में कोरोना महामारी ( Coronavirus ) के चलते स्कूल-कॉलेजों को बंद ( Schools Colleges Close Till 31 July ) किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार अब जुलाई से स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी में है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वह उन्हें घर पर ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही वजह है कई जगह स्कूल खोलने का विरोध हो रहा है। इसी बीच अब पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार ने घोषण की है कि प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ( Education Minister Partha Chatterjee ) ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले स्कूल-कॉलेज बंद रखने की समयावधि 30 जून थी।

चटर्जी ने कहा, 31 जुलाई सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ड्यूटी देनी होगी।

